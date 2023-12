Bixpand.com er den hurtigst voksende Sales Acceleration Platform for SMV'er. Den er designet let at bruge, klar til mobil og er altomfattende til små og mellemstore virksomheder. Bixpand.com er en 100 % gratis CRM med ubegrænsede kontakter sammen med de bedste CRM marketing automation værktøjer. Til e-mail-kampagner er der mere end 60+ præbyggede e-mail-skabeloner, tilgængelige gratis, til alle slags produkter og tjenester. E-mail- og tekstkampagnesporing og automatiseret e-mail-marketing hjælper med at skabe de bedste e-mail-marketingkampagner og tekstmarketingkampagner til virksomheder. Bixpand.com har integration med andre e-mail marketing virksomheder til e-mail levering og automatisering. Bixpand.com finder kundeemner på nettet, samler kundeemner fra marketingkampagner, giver et moderne værktøjssæt til salgsteam til at konvertere kundeemner til kunder, forbedre dine salgsteams produktivitet, automatisere og spore marketingkampagner, giver indsigt, forbedrer din virksomheds online omdømme og styrker virksomheder for at opnå mere salg. Bixpand.com har salgsværktøjssættet til indgående markedsføring og udgående markedsføring >> Forretningsopkald, noter, opgavehåndtering, e-mails, tekster, assistent for begivenheder/møder, salgsdokumenter, styring af aftalepipeline, live-chat, kundefeedback, tidslinje for aktiviteter, integrationer og mere for at vinde flere tilbud.

Websted: bixpand.ai

