Shape er specialbygget salgs- og marketingautomatiseringssoftware, der kommer med præbyggede funktioner, der kan konfigureres til enhver virksomhed. Den brugervenlige grænseflade styrker dine teams og konsoliderer alle aspekter af din virksomhed i én AI-platform. Shape Software giver et samarbejdsrum for dine teams til at forblive på linje og effektive i alt, hvad de gør, uanset om det er at strømline din salgspipeline, engagere flere kundeemner med marketingsekvenser og digitale annoncer, pleje kunderelationer, kommunikere problemfrit eller spore projekter. Begynd at øge din omsætning med Shape i dag.

Websted: setshape.com

