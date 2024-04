Sarv.com er en innovativ cloud-telefonitjenesteudbyder, der hjælper nye tidsaldervirksomheder med at løse kommunikationsproblemer. Siden inkarnationen af ​​Sarv i 2011, har de introduceret en samlet kommunikationsplatform spækket med kraftfulde API'er for at understøtte dens service på tværs af alle platforme og industrier. I betragtning af kreativitet som os-tema tilbyder de en multifunktionel, fleksibel, skalerbar, sikker og pålidelig suite af cloud-baserede kommunikationsløsninger til virksomheder, startups og SMB'er. De har leget med information og data for at udfylde kommunikationskløften mellem kunder og brands.

