Robust Intelligence gør det muligt for virksomheder at sikre deres AI-transformation med en automatiseret løsning til beskyttelse mod sikkerhed og sikkerhedstrusler. Robust Intelligences platform inkluderer en motor til at opdage og vurdere modelsårbarheder, samt anbefale og håndhæve de nødvendige autoværn for at afbøde trusler mod AI-applikationer i produktionen. Dette gør det muligt for virksomheder at opfylde AI-sikkerheds- og sikkerhedsstandarder med en enkelt integration, der automatisk arbejder i baggrunden for at beskytte applikationer fra udvikling til produktion. Robust Intelligence støttes af Sequoia Capital og Tiger Global, og førende virksomheder, herunder ADP, JPMorgan Chase, Expedia, Deloitte, Cisco og det amerikanske forsvarsministerium, har tillid til at fjerne blokeringen af ​​virksomhedens AI-mission.

Websted: robustintelligence.com

