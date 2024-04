WhyLabs gør det muligt for teams at udnytte kraften i AI med præcision og kontrol. Fra Fortune 100-virksomheder til AI-first startups har teams taget WhyLabs værktøjer til at overvåge og udføre realtidsstyring af ML og generative AI-applikationer. Med WhyLabs reducerer teams manuelle operationer med over 80 % og reducerer tiden til løsning af AI-hændelser med 20 gange. WhyLabs AI Control Platform vurderer data i realtid fra brugerprompts, RAG-kontekst, LLM-svar og applikationsmetadata for at synliggøre potentielle trusler. Med trusselsdetektorer med lav latens, der er optimeret til at køre direkte i inferensmiljøerne, maksimerer WhyLabs sikkerheden uden de tilknyttede omkostninger, ydeevne eller bekymringer om databeskyttelse.

Websted: whylabs.ai

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med WhyLabs. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.