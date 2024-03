redirection.io er et førende omdirigerings- og SEO-optimeringsværktøj. Når det er installeret på et websted, tillader redirection.io sine marketing- eller SEO-chefer at analysere trafikproblemerne og konfigurere omdirigeringsregler for at rette HTTP-fejl. Det kan også hjælpe med at rette HTML-metatags (titel, beskrivelse, opengraph-tags osv.) og viser sig at være uovertruffen for at sikre, at et websted effektivt kører godt. Hvis du ikke er sikker på, hvor mange gange dine brugere får en 404-fejl, eller ikke har en nem måde at rette dem på, så er redirection.io sandsynligvis en god løsning for dig!

