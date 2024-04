Sørg for, at kunderne finder dit mest værdifulde digitale indhold med 24/7-websiteovervågning fra ContentKing, som nu er en del af den #1 enterprise organiske marketingplatform fra Conductor. Websiteændringer sker, og de sker hurtigt. Det er her, ContentKing for Conductor kommer ind i billedet. Som den eneste SEO-overvågnings- og revisionsplatform i realtid holder ContentKing styr på alt, der sker på dit websted, mens det sker. Hvis links pludselig går i stykker, eller sider bliver ikke-indekserbare, eller en sidetitel ændres - er du dækket. ContentKing overvåger løbende dit websted, advarer dig om on-page-problemer og ændringer i realtid og giver dig mulighed for at rette on-page SEO-problemer, før dine placeringer påvirkes. Ikke længere at vente på et krav. Slut med at arbejde med haltende data. Og ikke flere upåagtede problemer. Du vil have øjne på dit websted 24/7 og en brugervenlig grænseflade, der giver dig et komplet overblik over din SEO-ydelse, så du kan omdanne data til brugbar indsigt. Alt sammen i realtid. Se, hvorfor mærker som Netflix, H&M, Condé Nast og FedEx bruger ContentKing til at vinde SEO.

