Doubletick er gratis og ubegrænset e-mail-sporing til Gmail og Google Workspace (G Suite) med skrivebordsnotifikationer i realtid og WhatsApp som dobbelte flueben (✓✓) i din afsendte boks. Et enkelt blåt flueben ✓ indikerer, at en e-mail er blevet sendt, men endnu ikke er åbnet af modtageren. Dobbelt blå flueben ✓✓ betyder, at din e-mail er blevet åbnet af modtageren, og grå flueben indikerer, at e-mail ikke spores.

