QooApp er en professionel platform med speciale i Anime, Comics and Games (ACG) kultur. Vi sigter mod at forene ACG fans over hele kloden og hjælpe dem så grundigt som vi kan. QooApp er en professionel platform med fokus på den anden dimension, med det formål at samle brugere, der elsker ACG fra hele verden, og skabe værdifulde tjenester og produkter til dem. Fra spilbutikker, nyheder og information, spillerfællesskaber til offline-samlinger, tegneserielæsning og spildistribution - QooApp udvikler sig konstant for at udvide spiloplevelser, der bryder igennem dimensioner.

Websted: qoo-app.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med QooApp. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.