Alibaba 1688 er en professionel B2B e-handel engros indkøbsplatform, der samler et stort antal Taobao sælgere, Tmall indkøbscenter sælgere, Weidian sælgere, WeChat business sælgere, Qianniu brugere, Wangwang sælgere (Wangxin) og offline iværksættere for at blive rig. Til engros sælgere i Yiwu, kan download af Alibaba APP på din mobiltelefon også hjælpe mikrovirksomheder og mikrobutikker på nettet med at identificere og udvælge varer, rekruttere investorer og deltage, støtte dropshipping, beklædningsgrossist og andre virksomheder. Brugere kan finde kilder til varer i forskellige kategorier på platformen (fashionabelt dametøj, herretøj, mor og baby, boligindretning og byggematerialer, legetøj, husholdningsartikler, daglige fornødenheder, engrossalg af mobiltelefonetui osv.).

Websted: 1688.com

