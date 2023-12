JD.COM - et professionelt omfattende online indkøbscenter, der giver dig ægte indkøbsmuligheder til lave priser og en bekvem serviceoplevelse af høj kvalitet. Produkter kommer fra hundredtusindvis af mærkevarehandlere rundt om i verden, herunder husholdningsapparater, mobiltelefoner, computere, tøj, boligudstyr, mor og baby, skønhed, personlig pleje, mad, frisk mad og andre rige kategorier for at opfylde forskellige indkøbsbehov. JD.com, Inc., også kendt som Jingdong og tidligere kaldet 360buy, er en kinesisk e-handelsvirksomhed med hovedkontor i Beijing. Det er en af ​​de to massive B2C-onlineforhandlere i Kina efter transaktionsvolumen og omsætning, medlem af Fortune Global 500 og en stor konkurrent til Alibaba-drevne Tmall.

Websted: jd.com

