Hvis du har spørgsmål, så gå til Zhihu. Zhihu, et troværdigt Q&A-fællesskab, har missionen om at give alle mulighed for at opnå troværdige svar effektivt. Zhihu er afhængig af sin seriøse, professionelle og venlige fællesskabsatmosfære, strukturerede og tilgængelige indhold af høj kvalitet, spørgsmål-og-svar-baseret indholdsproduktionsmetode og unikke fællesskabsmekanisme til at tiltrække og samle et stort antal oplever, eksperter og eksperter fra alle samfundslag. Eksperter og feltentusiaster producerer og deler indhold af høj kvalitet i stor skala gennem menneskelige noder. Brugere opbygger tillid og forbindelser gennem Q&A og andre kommunikationsmetoder, opbygger og øger personlig indflydelse og opdager og opnår nye muligheder.

Websted: zhihu.com

