Enhver tilmelding betyder noget. Prontos mission er at hjælpe institutioner med at rekruttere og fastholde studerende ved at forbinde og engagere elever gennem hele deres rejse – fra studentereksamen til eksamen og videre. Pronto forbinder hele dit campus og giver studerende hidtil uset adgang til fakultetet, klassekammerater og institutionelle supporttjenester direkte fra deres mobile enhed. Konverter dit campus til et fællesskab i dag med Pronto.

Websted: pronto.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Pronto. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.