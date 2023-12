Splashtop er en familie af remote-desktop-software og fjernsupportsoftware, udviklet af Splashtop Inc. Splashtop gør det muligt for brugere at fjernadgå eller fjernunderstøtte computere fra stationære og mobile enheder. Splashtop muliggør fjernadgang til computere for virksomheder, IT-support og helpdeske, MSP'er og uddannelsesinstitutioner.

Websted: splashtop.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Splashtop. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.