Chrome Remote Desktop er et fjernskrivebordssoftwareværktøj udviklet af Google, der giver en bruger mulighed for at fjernstyre en anden computer gennem en proprietær protokol udviklet af Google, uofficielt kaldet "Chromoting". Den transmitterer tastatur- og mushændelser fra én computer til en anden, og videresender de grafiske skærmopdateringer tilbage i den anden retning over et netværk. Denne funktion består derfor af en serverkomponent til værtscomputeren og en klientkomponent på computeren, der får adgang til fjerncomputeren.

