Premier Virtual-platformen giver organisationer mulighed for at transformere deres ansættelser til en problemfri virtuel proces. Vores alt-i-én virtuelle rekrutteringspakke vil give dig fleksibiliteten til at være vært for online jobmesser og tilbyde 24/7 adgang til jobsøgende, der ønsker at oprette forbindelse. Platformen har hjulpet over 60.000 arbejdsgivere i forbindelse med over 700.000 registrerede jobsøgende. Avancerede funktioner giver rekrutterere mulighed for at kommunikere med flere kandidater samtidigt. Dens integrerede en-til-en videofunktionalitet gør det muligt for ansættelsesteams at invitere kandidater til et videointerview, der replikerer personlige begivenheder og meget mere. Se, hvorfor over 200 arbejdsstyrkeløsningstavler har licenseret vores platform til at drive deres virtuelle ansættelsesbegivenheder. Planlæg en gratis demo for at se, hvor nemt og effektivt det kan være at tilføje en virtuel karrieremesse.

Websted: premiervirtual.com

