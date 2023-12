HireBeat er en videorekrutteringsplatform, der hjælper arbejdsgivere med at finde, engagere og ansætte talenter i stor skala ved at tilbyde rekrutteringsautomatisering. I modsætning til den første generation af ATS strømliner vi hele dit rekrutteringsflow; giver dig mulighed for at fokusere mere på at ansætte topkandidaterne ved at automatisere administrative opgaver som jobopslag, annoncering på jobtavler, screening af videointerviews undervejs og mere.

Websted: hirebeat.co

