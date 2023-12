LinkedIn er en amerikansk forretnings- og beskæftigelsesorienteret onlinetjeneste, der opererer via hjemmesider og mobilapps. Det blev lanceret den 5. maj 2003 og bruges hovedsageligt til professionelt netværk, herunder arbejdsgivere, der slår job op, og jobsøgende, der poster deres CV'er. Fra 2015 kom størstedelen af ​​virksomhedens omsætning fra at sælge adgang til information om sine medlemmer til rekrutterere og sælgere. Siden december 2016 har det været et helejet datterselskab af Microsoft. I maj 2020 havde LinkedIn 706 millioner registrerede medlemmer i 150 lande. LinkedIn giver medlemmer (både arbejdere og arbejdsgivere) mulighed for at oprette profiler og "forbindelser" til hinanden i et online socialt netværk, som kan repræsentere professionelle relationer i den virkelige verden. Medlemmer kan invitere enhver (uanset om det er eksisterende medlem eller ej) til at blive en "forbindelse".

Websted: linkedin.com

