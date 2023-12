Power Planner er den ultimative lektieplanlægger for studerende, der byder på onlinesynkronisering, karakterberegning, automatiske påmindelser og mere! Med Power Planners onlinekonto kan du holde styr på lektier og tidsplaner, uanset hvor du er. Power Planner lader dig administrere semestre, gå ind i klasser med tidsplaner og lokaliteter, tilføje opgaver og eksamener, modtage automatiske påmindelser om kommende lektier og meget mere. Karakter og GPA-beregning er også fuldt understøttet, så du ved præcis, hvad din GPA er på tværs af flere semestre. Den betalte version (engangskøb) låser op for muligheden for at tilføje mere end fem karakterer pr. klasse, bruge flere semestre og mere. Den købes gennem et køb i app, og når du køber Power Planner én gang, låser du den op overalt. Den gratis version er dog stadig perfekt funktionel.

Websted: powerplanner.net

