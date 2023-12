Great Courses App giver dig mulighed for at spille baner, du har købt hos os. The Great Courses bringer verdens største professorer til millioner, der ønsker at gå dybere ind i de emner, der interesserer dem mest. Ingen eksamener. Ingen lektier. Ingen tidsplan. Bare en verden af ​​viden tilgængelig når som helst, hvor som helst, via video eller lyd.

Websted: thegreatcourses.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med The Great Courses. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.