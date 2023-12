Onesaz hjælper skoler med at gennemføre eksamener, opgaver og kommunikere med elever ved hjælp af forskellige videokonferenceintegrationer såsom zoom, Vimeo og mange flere funktioner, der gør elevernes liv bedre og hjælper også lærere med at komme i dybden med at analysere elevernes præstationer i eksamener og opgaver, som kan hjælpe elev til at præstere bedre og lære hurtigere

Websted: onesaz.com

