PlayPlus er streamingplatformen, der ejes og drives af Rede Record, et af de største mediekonglomerater i Brasilien. Det giver live- og on-demand-adgang til indhold fra Records tv-kanaler, såvel som originale produktioner og eksklusivt indhold. PlayPlus-platformen giver brugerne mulighed for enten at logge ind med en eksisterende konto eller oprette en ny konto for at begynde at streame det tilgængelige indhold. Det fungerer som et knudepunkt for seere for at få adgang til Rede Records programmering ud over kun traditionelt tv, hvilket giver en bekvem måde at se live-udsendelser eller følge med i shows on-demand. Nøglefunktionerne i PlayPlus inkluderer: * Livestreaming af Rede Records tv-kanaler * On-demand adgang til shows, film og andet indhold fra Record-biblioteket * Original programmering og eksklusivt indhold produceret til streamingplatformen * Mulighed for at oprette en brugerkonto og tilpasse visningspræferencer PlayPlus er en vigtig del af Rede Records strategi for at udvide sin rækkevidde og give seerne mere fleksibilitet i, hvordan de forbruger netværkets indhold i den digitale æra.

Websted: playplus.com

