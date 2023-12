Plane Finder er en Storbritannien-baseret flysporingstjeneste i realtid, der blev lanceret i 2009, og som er i stand til at vise flydata globalt. De tilgængelige data inkluderer flynumre, hvor hurtigt et fly bevæger sig, dets højde og rejsemål. Flere varianter af tjenesten er tilgængelige som mobilapps, herunder gratis, premium 3D og augmented reality versioner. Flysporingskortet og databasen kan tilgås af webbrowsere. Plane Finder giver registrerede brugere mulighed for at dele deres ADS-B og MLAT data via Plane Finder ADS-B Client, tilgængelig til macOS, Windows og Linux. Plane Finder understøtter VFR-diagrammer fra NATS og var den første store flysporingsapp, der introducerede en genafspilningsfunktion, der giver brugerne mulighed for at afspille flyvninger tilbage til 2011.

Websted: planefinder.net

