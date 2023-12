Photobucket er en amerikansk billedhosting- og videohosting-webside, webservicepakke og onlinefællesskab. Photobucket er vært for mere end 10 milliarder billeder fra 100 millioner registrerede medlemmer. Photobuckets hovedkvarter er i Denver, CO. Hjemmesiden blev grundlagt i 2003 af Alex Welch og Darren Crystal og modtog støtte fra Trinity Ventures. Det blev købt af Fox Interactive Media i 2007. I december 2009 solgte Fox' moderselskab, News Corp, Photobucket til Seattle-mobilbilledopstarten Ontela. Ontela omdøbte derefter sig selv til Photobucket Inc. og fortsætter med at fungere som Photobucket.Photobucket er meget udbredt til både personlige og forretningsmæssige formål. Links fra personlige Photobucket-konti bruges ofte til avatarer, der vises på internetfora, lagring af videoer, indlejring på blogs og distribution i sociale netværk. Billeder hostet på Photobucket er ofte knyttet til online-virksomheder, online-auktioner og klassificerede reklamewebsteder som eBay og Craigslist. Fra den 30. juni 2017 droppede Photobucket sin gratis hostingtjeneste og kræver et årligt abonnement på 99 USD for at tillade eksternt link til alle hostede billeder, eller et årligt abonnement på 399 USD for at tillade indlejring af billeder på tredjepartswebsteder, som f.eks. personlige blogs og fora. Denne politikændring, der er vedtaget uden forudgående varsel, har været meget kontroversiel. Som følge heraf skal brugere, der tidligere stolede på Photobucket til frit at hoste indhold, der er indlejret på fora, blogs og websteder, enten betale det årlige abonnement (tidligere var der gratis), eller skifte til en anden tredjepartsserver (hvoraf mange også lukker) ned eller går til betalingstjenester; Tinypic, som forblev gratis under Photobucket-ejerskab, blev lukket ned i 2019) og genskabte hvert link (potentielt tusindvis) for hvert foto, der tidligere var linket til Photobucket.

