Overleaf er en kollaborativ cloud-baseret LaTeX-editor, der bruges til at skrive, redigere og udgive videnskabelige dokumenter. Det samarbejder med en bred vifte af videnskabelige udgivere for at levere LaTeX-skabeloner til officielle tidsskrifter og direkte indsendelseslinks.Overleaf blev oprindeligt lanceret i 2012 som WriteLaTeX af virksomheden WriteLaTeX Limited, der er grundlagt af John Hammersley og John Lees-Miller. Begge er matematikere og blev inspireret af deres egne erfaringer i den akademiske verden til at skabe en bedre løsning for videnskabeligt samarbejde. De begyndte at udvikle WriteLaTeX fra 2011. De lancerede betaversionen af ​​Overleaf den 16. januar 2014 ved deres første #FuturePub-begivenhed afholdt på British Library i London. Den 20. juli 2017 købte Overleaf ShareLaTeX for at skabe et samlet fællesskab på over to millioner brugere. Dette førte til skabelsen af ​​Overleaf v2, der kombinerer originale funktioner fra begge til en enkelt cloud-baseret platform hostet på overleaf.com. Overleaf blev udvalgt som et af de ti hold, der deltog i 2013 Summer's Bethnal Green Ventures (BGV) acceleratorprogram . Det program startede den 1. juli 2013 og varede i 3 måneder. Demodagen for det BGV 2013-sommerprogram blev afholdt den 19. september 2013. Virksomheden modtog strategiske investeringer fra Digital Science i 2014. Overleaf vandt Innovative Internet Business ved 2014 Nominet Internet Awards og var nummer 99 på SyndicateRooms 2018-liste over Storbritanniens top 100 hurtigst voksende virksomhed. Overleaf er blevet diskuteret som et værktøj til at skrive videnskabelige publikationer i Nature, Science, Red Hats opensource.com og det tyske it-magasin heise online. "I 2017 adopterede CERN, Europas partikelfysiklaboratorium nær Genève, Schweiz, Overleaf som sin foretrukne samarbejdsplatform." Overleaf leverer skabeloner til indsendelse til videnskabelige tidsskrifter og konferencer. Eksempelvis nævner IEEE og Springer (inkl. Nature) muligheden for indsendelse ved brug af Overleaf.

Websted: overleaf.com

