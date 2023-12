Et simpelt forfatterværktøj til komplekse dokumenter. Forskning er samarbejdende og dynamisk. Tekstbehandlere er ikke. Manuskripter er et samarbejdende forfatterværktøj bygget specifikt til at understøtte videnskabeligt indhold og reproducerbarhed, fra det øjeblik et projekt begynder.

Websted: manuscripts.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Manuscripts. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.