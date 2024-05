OfficeBooks tilbyder en brugervenlig virksomhedsadministrationsapplikation til små og mellemstore virksomheder. OfficeBooks-løsningen er et software-as-a-service-tilbud (SaaS), som minimerer forudgående omkostninger og infrastrukturomkostninger uden at ofre funktionalitet og ydeevne. Vores hovedprodukt er OfficeBooks.com, en hostet virksomhedsadministrationsapplikation, der giver brugerne værktøjer til at administrere salg, kontakter, indkøb, fremstilling, arbejdsordrer og lagerstyring. Det bedste af det hele er, at med OfficeBooks i skyen er dit system tilgængeligt overalt; på kontoret, derhjemme eller på farten.

Websted: officebooks.com

