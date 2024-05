Manu Online leverer en specialiseret ERP-løsning til brug for små og mellemstore virksomheder inden for materialeforsyning og -produktion. Etableret i 2000 var vi en af ​​de første online ERP-virksomheder. Funktionerne omfatter fremstilling og lagerstyring, sporing af serienummer, sporing af partier til ende-til-ende sporbarhed, Open API, automatisering for større transaktionsvolumen, flertrins routing, produktionsplanlægning og -planlægning, real-time MRP, rapporteringsværktøjer og en voksende kanalpartnernetværk. Der er mulighed for integrationer med e-handel og regnskabssystemer. Manu Online passer godt til enhver producent fra enhver sektor, der ønsker at bruge en kraftfuld Cloud-forretningsapplikation, der blev skabt til at løse dine daglige produktionsudfordringer og bringe effektivitet i det lange løb.

Websted: manuonline.com

