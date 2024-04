Hvad er Nutsales? Nutsales er en AI-drevet CRM-platform, der drives af et skalerbart menneskeligt team. Vi kan først forvandle dine multiple-postkasser til interaktive tragte ved at tilpasse pipelines med Gmail-integration til salg, kundesupport, menneskelige ressourcer osv. Automatiser lead-tildeling ved hjælp af avancerede algoritmer, under hensyntagen til segmenteringskriterier eller round-robin. Styrk teamkommunikation med samarbejde i realtid, tagging og kommentarer Få nye kundeemner fra indgående eller udgående, integrer og engager med det samme Med Nutsales har du et 24/7-team, der sikrer, at ingen kundesamtale går ubemærket hen.

