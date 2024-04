Tars hjælper marketing- og kundeserviceteams med at optimere deres konverteringstragte, automatisere deres kundeserviceinteraktioner og omdefinere deres kundeoplevelse ved hjælp af chatbots. På en Chatbot eller Conversational Landing Page bliver besøgende mødt med en automatiseret chatbot, der starter en mere menneskelignende samtale på tekst, kun giver dem de relevante oplysninger om dit produkt/tjeneste og beder dem om deres kontaktoplysninger på det rigtige tidspunkt. Med denne tilgang bliver brugerne ikke overvældet af al den information, der er angivet på en typisk statisk landingsside, og de er fokuserede på at have én samtale med chatbotten. Dette øger chancerne for, at brugeren giver deres oplysninger og gør dem til et kundeemne for dig. Betroet af 500+ globale mærker som Vodafone, American Express, Bosch, University of California, Adobe, Daimler og mere. Tars er vært for det største chatbot-skabelonbibliotek i verden med mere end 950+ chatbot-skabeloner på tværs af brancher og use cases.

