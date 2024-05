NetApp BlueXP

Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

I en verden fuld af generalister er NetApp en specialist. Vi er fokuseret på én ting, nemlig at hjælpe din virksomhed med at få mest muligt ud af dine data. NetApp bringer de datatjenester i virksomhedskvalitet, du stoler på, ind i skyen og den simple fleksibilitet i skyen ind i datacentret. Vores brancheførende løsninger fungerer på tværs af forskellige kundemiljøer og verdens største offentlige skyer. Som en cloud-ledet, datacentreret softwarevirksomhed er det kun NetApp, der kan hjælpe med at opbygge dit unikke datastof, forenkle og forbinde din sky og sikkert levere de rigtige data, tjenester og applikationer til de rigtige mennesker – når som helst og hvor som helst.

Websted: bluexp.netapp.com

