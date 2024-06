MSG91 er en førende cloud-kommunikationsplatform, der giver virksomheder i USA en række sikre og robuste kommunikations-API'er til SMS, e-mail, tale og godkendelsestjenester. Nogle nøgledetaljer om MSG91 og dens tilbud: * Kommunikationskanaler: MSG91 tilbyder fuldt udstyrede API'er, der gør det muligt for virksomheder at forbinde og engagere sig med deres kunder globalt gennem forskellige kommunikationskanaler, herunder SMS, e-mail, WhatsApp og stemme. * Kommunikationsløsninger: Platformen tilbyder en række kommunikationsløsninger, såsom en kontaktcenterplatform, hændelsesbaseret automatisering, kundesegmentering og øjeblikkelig sikker verifikation gennem engangsadgangskoder (OTP'er). * Pålidelighed og sikkerhed: MSG91 er stolt af at levere en sikker og pålidelig cloud-kommunikationsplatform med funktioner som to-faktor-autentificering og industristandard krypteringsprotokoller til at beskytte følsomme data. * Integration og skalerbarhed: Platformen er designet til let at blive integreret med eksisterende forretningssystemer og applikationer, hvilket muliggør problemfri inkorporering af MSG91s kommunikationsfunktioner. Det tilbyder også skalerbare løsninger til virksomheder i alle størrelser, fra startups til store virksomheder. * Kundesucces: MSG91 har en dokumenteret track record for at muliggøre succesfulde kundeengagement og kommunikationsstrategier for virksomheder, som det fremgår af casestudier med kunder som Milkbasket, Unacademy og Ixigo.

