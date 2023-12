Mint.com er en gratis, webbaseret personlig økonomistyringstjeneste for USA og Canada, skabt af Aaron Patzer. Mint leverede oprindeligt kontosammenlægning gennem en aftale med Yodlee, men er siden gået over til at bruge Intuit til at oprette forbindelse til konti. Mints primære service giver brugerne mulighed for at spore bank-, kreditkort-, investerings- og lånesaldi og transaktioner gennem en enkelt brugergrænseflade samt oprette budgetter og opstille økonomiske mål. I 2009 blev Mint opkøbt af Intuit, skaberne af Quicken og TurboTax. Fra 2010 hævder Mint.com at have forbindelse til mere end 16.000 amerikanske og canadiske finansielle institutioner og at støtte mere end 17 millioner individuelle finansielle konti. I november 2013 hævdede Mint.com at have mere end 10 millioner brugere. I 2016 hævdede Mint.com at have over 20 millioner brugere.

Websted: intuit.com

