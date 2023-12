Mimiran er CRM for folk, der elsker at betjene kunder, men hader at "sælge". Det er et anderledes bud på CRM, der er designet til at fungere for dig, få dig flere kundeemner fra dit websted, få flere samtaler med disse kundeemner og forvandle disse samtaler til (e)signerede kunder med overbevisende, mobilvenlige forslag. Plus, hold kontakten med de mennesker, der betyder noget med intuitiv opkaldstilstand. Byg din praksis med et intuitivt dashboard for at holde dig på toppen af ​​salgstragten. Og mål effektiviteten af ​​Google AdWords og Facebook-kampagner, hele vejen til indtjening.

