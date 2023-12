DELET INDKASSE: Opret en gruppe og inviter medlemmer. Modtag e-mails, del indhold, send beskeder, dokumenter eller billeder. Alle kan opsætte notifikationer efter deres egne præferencer. Bliv informeret om de ting, du er interesseret i. Færre beskeder, mere information. TEAMPORTAL: Hold overblikket over, hvad der sker inden for dine projekter og teams. Du kan læse og besvare beskeder direkte i Mailor eller ved et enkelt klik kan du være i din e-mail-klient. Juster dashboards, så de fungerer for dig!

Websted: mailor.us

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Mailor. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.