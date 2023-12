Disroot Project Board

Et projektstyringsværktøj. Disroot's Project Board er et projektstyringsværktøj drevet af Taiga, der arbejder med agile metodologi i tankerne. Det skaber et klart, visuelt overblik over dit projekts aktuelle tilstand for alle involverede. Det gør planlægning meget let, og det holder dig og dit team fokuseret på opgaverne. Du skal blot oprette et projekt, invitere dine gruppemedlemmer, lave opgaver og sætte dem på tavlen. Beslut hvem der skal tage ansvar for opgaverne, følg fremskridt, kommenter, beslut dig og se dit projekt blomstre.

Websted: disroot.org

