M3 Insight indsamler og rapporterer dine mest kritiske data til en enkelt kilde til sandhed, så du kan have den information, du har brug for, for effektivt at drive dine ejendomme. Insight henter data fra Accounting Core, Labor Management, PMS-systemer, STR- og GSS-systemer samt en lang række andre dataintegrationer, der gør rapportering nemmere end nogensinde før.

Websted: m3as.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med M3 Insight. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.