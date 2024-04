Easy Insight giver en overkommelig, brugervenlig SaaS business intelligence. Øjeblikkelige forbindelser til andre populære SaaS-produkter såsom Basecamp, Zendesk og Salesforce kommer med forudbyggede dashboards for at få dig i gang med øjeblikkelige resultater. En simpel rapportbygger hjælper dig med hurtigt at justere eller oprette nye rapporter fra bunden i en række forskellige visualiseringer. Når du er klar til at gå videre end at oprette forbindelse til et eller to SaaS-produkter, giver Easy Insight robuste ETL-funktioner i selve produktet for at hjælpe dig med at importere flad fil eller relationsdatabasedata, transformere og forbinde dataene med andre datakilder og skabe alt fra smukke executive dashboards til detaljerede tabeller. Omfattende og brugervenlige sikkerhedsfunktioner gør det nemt at begrænse, hvilke data dine brugere kan se, hvilket gør det muligt for dig at tage et enkelt dashboard og præsentere det anderledes for alle i din organisation. Hver sælger vil se sine egne data og hver projektleder sine egne projekter, som alle opererer på det samme kernesæt af dashboards og reducerer omkostningerne ved omarbejdning dramatisk.

