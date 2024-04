LuxSci leverer yderst sikre, patientcentrerede kommunikationsløsninger. Them SecureLine Technology tilbyder en uovertruffen kombination af sikkerhed og fleksibilitet, der gør det muligt for sundhedsorganisationer at levere personlig pleje, strømline arbejdsgange og øge indtjeningen, samtidig med at patientdata beskyttes. LuxScis løsninger er HITRUST-certificerede og er designet til at understøtte behovene hos virksomheders sundhedsorganisationer og teknologivirksomheder. De tilbyder e-mail- og webløsninger til at hjælpe organisationer med at indsamle, overføre og opbevare data sikkert for at opfylde kritiske forretningsaktiviteter. Disse sikre e-mail-marketing, sikre e-mail-API og sikre e-mail-gateway-værktøjer muliggør sikker patientkommunikation i stor skala for at hjælpe organisationer med at forbedre engagement og sundhedsresultater.

Kategorier :

Websted: luxsci.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med luxsci. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.