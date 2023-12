Markedsføring er eksperimentering. Og det næste store eksperiment for din digitale marketingstrategi er at udnytte brugergenereret indhold – UGC – til at vokse dit publikum, styrke publikumsengagementet og øge omsætningen. Dette sker med LoudCrowd. LoudCrowd arbejder med verdens hurtigst voksende brands for at understøtte brugergenererede indholdsvækststrategier. Platformen muliggør kundestyret vækst med værktøjer til at måle værdien af ​​UGC, organisere og automatisere kundeengagement og skabe belønninger til kunder, der genererer værdifuld UGC. Med en direkte forbindelse til kunder og fans på tværs af sociale medier – det største engagerede publikum i historien – er LoudCrowd det sociale CRM, hvor du kan organisere sociale tags, opbygge et kurateret bibliotek af indhold og segmentere UGC-vækstprogrammer. Uanset om du fokuserer på at sprede en bevægelse, øge kundeloyaliteten eller øge din fanskare, er der en UGC-strategi for enhver organisation!

Websted: loudcrowd.com

