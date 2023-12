En kollaborativ social udgivelsesmotor. Kendt tillader et hvilket som helst antal brugere at skrive til et delt websted med blogindlæg, statusopdateringer, fotografier og mere. Dens robuste open source-ramme kan bruges til at bygge fuldt udbyggede community-websteder eller en blog til en enkelt bruger. Det er op til dig.

