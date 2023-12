Namecheap Private Email er en kollaborativ, cloud-baseret og open source-software. Det giver et friskt, moderne design, der fungerer på tværs af tablets, desktops og notebooks - så brugerne kan kommunikere, når og hvor de vil. Privat e-mail giver brugerne mulighed for at oprette et offentligt rum i delte mapper, indstille og kontrollere opgaver, oprette og administrere arbejdsplaner og meget mere.

