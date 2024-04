AI-landskabet er domineret af løsninger, der ofrer integritet for magten. Vi nægter at gå på kompromis. Vi har en mission om at gøre pålidelig kunstig intelligens til den globale standard. For at fremme denne mission har vi lanceret et open source-alternativ til black box AI kaldet Howso Engine. Det er en auditerbar ML-ramme, der bringer banebrydende forklaring og ydeevne til AI. Vi har også bygget en virksomheds-syntetisk dataplatform oven på Engine kaldet Howso Synthesizer. Det er en løsning, der hjælper virksomheder med at træne AI/ML-modeller med nøjagtige, private og reviderbare data. Howso Engine og Synthesizer er kun begyndelsen, men de bliver allerede brugt af globale finansielle institutioner, sundhedssystemer og regeringer over hele verden. Vi bygger højtydende AI, som du kan stole på. Howso (tidligere "Diveplane") blev medstiftet af Dr. Mike Capps, Dr. Chris Hazard og Mike Resnick i 2017. I september 2023 omdøbte virksomheden virksomheden sammen med udgivelsen af ​​open source-versionen af ​​Engine i en kritisk skridt mod en meningsfuld social effekt.

