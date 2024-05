KEBS er en business suite, der er bygget til at gøre livet lettere for den professionelle serviceindustri. Denne moderne ERP vil gøre det muligt for virksomheder at reducere omkostninger og ressourcelækager og opskalere deres produktivitet og rentabilitet 10X. Organisationer, uanset deres størrelse og skala, kan strømline og automatisere deres daglige opgave og nemt skabe en problemfri arbejdsgang. Vores kunder verden over er imponerede over, hvordan KEBS har det - gjort data til en enkelt kilde til sandhed - øget medarbejderfastholdelse med 76 % - sikret rettidig levering af projekter inden for budgettet - forstærkede omsætningen op til 5X gange end tidligere - bragt mere gennemsigtighed i organisationen - gjort deres medarbejdere mere ansvarlige - tilfredsstillede deres kunder 10X bedre end før KEBS er omfattende. Derfor er det den eneste business suite, du nogensinde får brug for.

Websted: kebs.ai

