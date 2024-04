BotSpace er en tidligt voksende B2B-platform for virksomheder til at automatisere kundesupport og engagement på Whatsapp. Gennem vores banebrydende kundeengagementsoftware bygget på WhatsApps Business API, er virksomheder nu i stand til at have personlige samtaler, være let tilgængelige og engagere sig med deres kunder i realtid - i skala! Dette er gjort muligt gennem BotSpaces brugervenlige platform, der kan laves op og køre på ingen tid. Som et resultat har små og mellemstore virksomheder taget platformen hurtigt til sig, og tusindvis af kunder i 13 lande bruger nu BotSpace inden for blot et år efter lanceringen.

