Intandemly leverer kontobaseret marketing- og salgssoftware + eksperter til at generere efterspørgsel, engagement og indtjening fra målkonti. Du får en kombination af mennesker, processer og vores salgsplatform 400+ organisationer har haft tillid til Intandemly for at drive salgsengagement. Den SaaS-baserede software bruges i dag af organisationer fra 1 til 10.000 personer. Identificer: Intandemly tilbyder en Chrome-udvidelse, som gør det super nemt at identificere, samtidig med at det eliminerer dataindtastning for reps. Undersøg dine konti og kundeemner, få opdaterede kontaktdata og skub dem ind i Prospect-modulet. Udsigt: Forøg salget med vores indbyggede CRM, som tilbyder indsigt, kontostyring, opkald, e-mailautomatisering og meget mere. Opret et salgsworkflow, der er optimeret til at hjælpe dig med at lukke flere handler. Engager: Byg kontopublikum og kør afspilninger på tværs af annoncering, Linkedin, retargeting af direct mail og e-mail. Afstem marketing med resten af ​​organisationen og nå ud til kunderne på den mest personlige måde.

Websted: intandemly.com

