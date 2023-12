Dock Management Software - Reducer overarbejde, forbedre effektiviteten, og mål alt med et konfigurerbart system, som dit team og operatører vil elske. Conduit – OpenTable til varehuse – laver software til varehuse til at automatisere planlægning med vognmænd. Hver dag har hundredtusindvis af varehuse lastbiler, der venter i kø, fordi planlægning og check-in i øjeblikket udføres med e-mail, regneark og papir. Conduit automatiserer disse processer for at hjælpe lastbiler med at komme hurtigere ind og ud, og lagre med at få produkter ind og ud hurtigere. Conduit er let at integrere med afsendertransport- og lagerstyringssystemer samt transportør- og mæglersystemer.

Websted: helloconduit.com

