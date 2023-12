IntelliTrans’ dock-door planlægningsværktøj, DockMaster℠, er en SaaS-baseret applikation, der giver den realtidssynlighed, der er nødvendig for at gøre planlægningen af ​​dock-aftaler nemmere og mere præcis. Ved at bruge DockMaster kan afsendere og transportører forbedre kommunikationen og reducere fejl, forbedre arbejdsplanlægningen og bruge rapporteringsværktøjer til at måle ydeevne. Afsendere bruger DockMaster til at planlægge afhentninger og leveringer af deres udvalgte transportører og dirigerer dem til en forudbestemt læsse- eller losningsdør. Og transportører kan planlægge dock-aftaler hurtigt og nemt via DockMaster uden at skulle foretage tidskrævende telefonopkald. • Automatisk eller interaktiv planlægning (dit valg) • Effektiv synlighed og kommunikation i realtid • Tilpasning af forretningsregler • Cyklustid og andre typer præstationsrapportering • Konfigurer en aftalebog for ethvert sted på få minutter baseret på det pågældende steds forretningsregler o 2 døre eller 200 døre o 4 timer om ugen eller 24 timer/7 dage om ugen • Tillad transportører at planlægge direkte fra deres browser eller kræve godkendelse til den ønskede aftale • Tillad intern eller intern synlighed af laststatus – en velsignelse for kundens selv- service • Brug planlægning som en del af en omfattende IntelliTrans TMS-løsning, eller brug den som en selvstændig • Brug udgående og efterfølgende indgående planlægning til at give forhåndsmeddelelse om forsendelse og bevis for levering op og ned i forsyningskæden

