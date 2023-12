Google Chat er en kommunikationssoftware udviklet af Google bygget til teams, der leverer direkte beskeder og teamchatrum, svarende til konkurrenterne Slack og Microsoft Teams, sammen med en gruppemeddelelsesfunktion, der tillader G Drive-indholdsdeling (Google Docs, Google Sheets, Google Slides ). Det er en af ​​to apps, der udgør erstatningen for Google Hangouts, den anden er Google Meet. Google planlagde at begynde at trække Google Hangouts tilbage i oktober 2019. Den nuværende version er kun for G Suite-kunder med identiske funktioner i alle pakker undtagen en mangel på Vault-dataopbevaring i basispakken.

Websted: workspace.google.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Google Chat. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.