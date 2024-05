GRMS er den anerkendte førende inden for at levere tilpassede leverandørrisikovurderingsprogrammer i over 120 lande verden over. Ved at udnytte en avanceret teknologiplatform giver GRMS virksomheder muligheden for proaktivt at styre og løbende overvåge deres leverandører for nøglerisikokomponenter. GRMS’ tjenester omfatter verifikation af data, fysisk gennemgang af dokumenter og et supportsystem, der hjælper leverandører med at opnå overholdelse af en kundes unikke krav til risikovurdering. Siden 2010 har GRMS betjent en global kundekreds af virksomheder og organisationer lige fra mellemstore virksomheder til Fortune 50-virksomheder.

Websted: globalrms.com

